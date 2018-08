Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 7.36 13 agosto 2018 - 07:36

Il Segretario alla difesa statunitense James Mattis è atteso in queste ore in Brasile da dove comincerà la sua prima visita in America latina, che lo vedrà anche in Argentina, Cile e Colombia. Lo riferisce oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo.

Prima della sua partenza il Pentagono ha diffuso un comunicato in cui si sottolinea in modo generale che l'obiettivo della missione è quello di "rafforzare i legami con Paesi chiave della regione". Queste relazioni, si precisa nel documento, "sono fondamentali per far sì che l'emisfero sia un luogo di collaborazione, prospero e sicuro".

L'ultimo ministro della difesa americano a realizzare una visita simile fu Chuck Hagel che nel 2014 visitò Colombia, Cile e Perù.

