Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 7.46 05 settembre 2018 - 07:46

Anche il capo del Pentagono Jim Mattis, come il chief of staff John Kelly, nega di aver mai pronunciato i commenti critici su Donald Trump contenuti nel nuovo libro sulla Casa Bianca scritto da Bob Woodward, uno dei due leggendari reporter del Watergate.

"Le parole sprezzanti sul presidente attribuitemi nel libro di Woodward non sono mai state pronunciate da me o in mia presenza", si legge in un comunicato. "Amo leggere fiction, ma questo è un marchio di letteratura unicamente di Washington, e le sue fonti anonime non garantiscono credibilità", prosegue la smentita.

L'idea che egli mostri disprezzo per Trump o mancanza di rispetto nei confronti dell'ufficio del presidente degli Stati Uniti "è il prodotto di qualcuno ricco di immaginazione", conclude.

Neuer Inhalt Horizontal Line