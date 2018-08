Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 15.44 26 agosto 2018 - 15:44

John McCain è morto nello stesso giorno, il 25 agosto, nove anni dopo del suo amico, il senatore Ted Kennedy. Tutti e due erano affetto dallo stesso tipo di tumore, il glioblastoma.

Nonostante fossero rivali in Senato, McCain (repubblicano) e Kennedy (democratico) erano amici e tutti e due hanno servito per decenni in Senato: Kennedy quasi 47 anni, McCain per 31 anni.

