Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 7.43 27 marzo 2018 - 07:43

Legali della Casa Bianca stanno appurando se due prestiti, per un totale di oltre 500 milioni di dollari dati alle aziende di famiglia di Jared Kushner, consigliere e genero del presidente americano Donald Trump, hanno violato la legge o le regole etiche federali.

Lo si legge in una lettera dell'Agenzia federale per l'etica. David J. Apol, direttore ad interim dell'Ufficio etico del governo, ha scritto in una lettera indirizzata al deputato democratico Raja Krishnamoorthi che l'ufficio legale della Casa Bianca sta verificando "se siano necessarie procedure addizionali per evitare violazioni in futuro".

La lettera è in risposta a chiarimenti sollecitati dal Krishnamoorthi circa informazioni pubblicate dal New York Times su prestiti accettati dalla Kushner Cos. pari a 184 milioni di dollari dalla Apollo Global Management e a 325 milioni di dollari da Citigroup, poco dopo che Kushner aveva avuto incontri con i vertici delle due aziende.

