13 novembre 2018 21.38

Tra i motivi della possibile partenza del chief of staff della Casa Bianca John Kelly, secondo i media Usa, ci sarebbe anche una serie di conflitti tra lui e Melania, in particolare su richieste di promozione e sistemazioni di viaggio.

Kelly avrebbe negato varie richieste della first lady per promuovere i suoi consiglieri, in primis la portavoce Stephanie Grisham e la social secretary Anna Cristina Niceta Lloyd, diventate 'senior' solo lo scorso giugno.

I due avrebbero litigato anche dopo che Kelly avrebbe rifiutato spesso di ospitare i consiglieri di Melania a bordo dell'Air Force One e degli elicotteri presidenziali, secondo Nbc. I membri dello staff della first lady sarebbero inoltre rimasti spesso senza prenotazioni alberghiera mentre viaggiavano e non sarebbero stati inclusi nella lista degli spostamenti con i cortei presidenziali.

