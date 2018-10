Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 ottobre 2018 21.51 09 ottobre 2018 - 21:51

All'indomani dell'allarmante rapporto dell'Onu sul clima, l'amministrazione di Donald Trump si prepara ad annunciare forse già oggi la richiesta di autorizzare la vendita tutto l'anno della benzina con una più alta percentuale di etanolo, che produce più smog.

Lo riferiscono i media Usa. Contrari non solo gli ambientalisti ma anche l'industria del petrolio, anche se il pacchetto del presidente statunitense dovrebbe comprendere miglioramenti del programma che consente alle raffinerie di comprare e vendere crediti per usare l'etanolo da mescolare alla benzina.

Ma quella di Trump era una promessa elettorale alla Farm Belt, da mantenere possibilmente prima delle elezioni di Midterm: espandere i biocarburanti e aiutare gli agricoltori degli stati elettoralmente cruciali del Midwest. Come l'Ohio, dove il presidente terrà un comizio tra poche ore. Per la vendita dell'E15, la benzina con il 15% di etanolo, sarà necessario l'ok dell'agenzia per la protezione dell'ambiente.

