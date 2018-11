Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2018 21.26 13 novembre 2018 - 21:26

La first lady Melania Trump

La first lady Melania ha chiesto che la Casa Bianca tagli i rapporti con Mira Ricardel, vice consigliera per la sicurezza nazionale, ossia la numero due di John Bolton.

Lo ha reso noto la sua portavoce Stephanie Grisham, con una mossa inedita nella storia della Casa Bianca.

"La posizione dell'ufficio della first lady è che non meriti più l'onore di servire in questa Casa Bianca", ha dichiarato, rispondendo alle voci che Donald Trump sta procedendo a sostituire la Ricardel dopo che ha litigato con Melania.

