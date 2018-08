Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 17.58 07 agosto 2018 - 17:58

Il segretario al Commercio Usa Wilbur Ross durante la sua carriera, prima di arrivare nell'amministrazione di Donald Trump, potrebbe avere sottratto circa 120 milioni di dollari ai suoi soci in affari.

E' quanto emerge da un'indagine riportata dalla rivista Forbes, citando le testimonianze di 21 persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui in passato.

Secondo quanto emerso, Ross potrebbe essere "tra i più grandi imbroglioni della storia americana", scrive Forbes, parlando di milioni di dollari sottratti "qua e là". "È un bugiardo patologico", racconta da parte sua un ex collega alla rivista.

Solo due settimane fa il segretario al Commercio ha chiuso in modo discreto una causa da 4 milioni di dollari intentata da un ex dipendente che lo accusava di aver rubato interessi che gli spettavano in un fondo di private equity.

Neuer Inhalt Horizontal Line