Il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, visiterà diversi paesi europei, tra cui la Svizzera, dal 30 maggio al 5 giugno. È previsto un incontro col consigliere federale Ignazio Cassis, ha comunicato oggi il Dipartimento di Stato.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) contattato da Keystone-ATS ha precisato che sono in corso colloqui con gli Stati Uniti in relazione a una visita di Pompeo a Berna. Il DFAE fornirà informazioni a tempo debito.

Pompeo è atteso per la prima volta in Germania, dove incontrerà la Cancelliera Angela Merkel e il Ministro degli Esteri Heiko Maas. In seguito, secondo fonti statunitensi, Pompeo si recherà in Svizzera, dove incontrerà il suo omologo Cassis e diversi esponenti del mondo economico, nonché il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus.

In seguito sarà nei Paesi Bassi, dove sono stati pianificati colloqui con il primo ministro Mark Rutte e altri membri del governo. Infine, ultima tappa del suo periplo europeo, accompagnerà il presidente Donald Trump in Gran Bretagna.

