Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 7.31 18 aprile 2018 - 07:31

L'ex first lady americana Barbara Bush, moglie e madre di due presidenti, George H. W. Bush e George W. Bush, è morta la scorsa notte all'età di 92 anni. Lo ha annunciato il portavoce della famiglia.

Le sue condizioni sono precipitate irrimediabilmente negli ultimi giorni dopo una lunga serie di ricoveri per sopraggiunte complicazioni polmonari e cardiache. All'aggravarsi della situazione non ha voluto più rimanere in ospedale e ha deciso di rifiutare tutte le cure tranne quelle palliative. Ha voluto morire nella sua residenza di Houston, in Texas, con accanto tutti i suoi cari, a partire dal marito novantatreenne.

Per quattro anni, dal 1989 al 1993 era stata first lady, poi dal 2001 al 2009 madre di presidente. George W. Bush, il primogenito, non era però quello da lei destinato alla Casa Bianca: Barbara puntava su Jeb, il terzo dei sei figli ed ex governatore della Florida, che nel 2016 si è fatto clamorosamente battere dai rivali repubblicani.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.