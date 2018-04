Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 aprile 2018 21.41

Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite dopo che un Boeing Co 737-700 della Southwest Airlines, diretto da New York a Dallas, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia per un motore che si è staccato in aria.

Il pezzo staccatosi ha danneggiando un finestrino, le ali e la fusoliera. A bordo c'erano 143 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. L'atterraggio è avvenuto in modo sicuro.

