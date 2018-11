Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 novembre 2018 - 21:56

Nbc, Fox New e Facebook hanno cancellato la trasmissione di un controverso video sull'immigrazione della campagna di Trump dopo che la Cnn aveva rifiutato di mandarlo in onda ritenendolo razzista.

"Dopo un ulteriore esame, riconosciamo la natura priva di sensibilità dello spot e abbiamo deciso di cessare la sua diffusione al più presto", ha spiegato oggi la Nbc, che l'aveva trasmesso nel bel mezzo del programma "Sunday Night Football". Fox aveva raggiunto una decisione simile ieri. Anche Facebook ha annunciato che rimuoverà lo spot perché viola la politica pubblicitaria della società contro contenuti sensazionalistici".

Il video, diffuso dalla campagna per la rielezione di Donald Trump nel 2020, invita con toni sinistri a fermare la carovana di migranti centroamericani proveniente usando le immagini di Luis Bracamontes, un clandestino espulso due volte in Messico e condannato a morte per aver ucciso due poliziotti. "Ai pericolosi illegali criminali come il killer di poliziotti Luis Bracamontes non importa delle nostre leggi", dice la voce narrante.

