Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2018 18.57 22 marzo 2018 - 18:57

Con 256 sì e 167 no, la Camera degli Usa ha approvato una legge di spesa da 1300 miliardi di dollari (1215,5 miliardi di franchi) che ora deve essere passata dal Senato e firmata da Donald Trump entro la mezzanotte locale di venerdì per evitare lo shutdown.

Il provvedimento, che finanzia il governo federale sino al 30 settembre, contiene forti aumenti per le spese militari ma solo 1,6 miliardi di dollari per il muro col Messico, contro gli almeno 18 necessari. Nessuna estensione temporanea della protezione per i dreamer, gli immigrati arrivati da bambini negli Usa al seguito di genitori clandestini.

Neuer Inhalt Horizontal Line