Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 21.06 05 settembre 2018 - 21:06

Paura sul volo Emirates 203 da Dubai a New York. Circa 100 passeggeri hanno accusato malori, fra i quali febbre e tosse, e 10 in totale - inclusi sette membri dell'equipaggio - sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L'allarme, dopo ore, è poi rientrato: "A tutti i passeggeri del volo è stato consentito di lasciare e superare la dogana", ha comunicato Emirates.

Il velivolo, un A380 con 521 persone, è atterrato all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy alle 9.18 del mattino locali ed è stato isolato e posto in quarantena. A far scattare l'allarme il capitano che ha allertato le autorità su malori diffusi a bordo prima ancora di atterrare. Ad accogliere il volo al Jfk polizia, vigili del fuoco e staff sanitario: i medici del Centers for Disease and Prevention sono saliti a bordo e hanno controllato passeggero per passeggero prima di dare il via libera allo sbarco.

Nessuna notizia ufficiale sulle cause del malore: fra le ipotesi c'è quella di una possibile intossicazione alimentare.

Neuer Inhalt Horizontal Line