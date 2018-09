Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La procuratrice generale di New York Barbara Underwood ha ordinato a tutte e otto le diocesi cattoliche dello stato di consegnare i documenti in loro possesso relativi allo scandalo della pedofilia del clero.

Fonti legali hanno indicato che le richieste riguardano documenti relativi ad accuse di abusi da parte di religiosi, pagamenti alle vittime ed elementi raccolti nel corso di indagini interne alla chiesa.

L'ufficio della Underwood sta conducendo una indagine civile sulla risposta della Chiesa alle accuse di molestie . Fonti ecclesiastiche si sono dette disponibili a collaborare. Sullo sfondo di tutto, il dossier di un gran giurì della Pennsylvania che a meta' agosto ha messo in piazza abusi da parte di 300 sacerdoti delle diocesi di quello stato provocando un terremoto che è arrivato a lambire lo stesso Vaticano.

L'ufficio della Underwood ha indicato anche che la sua divisione criminale sta cercando la collaborazione delle procure a livello locale per mettere in stato di accusa eventuali individui che potrebbero aver commesso reati non ancora andati in proscrizione.

"Il rapporto del gran giuri' della Pennsylvania ha gettato luce su atti incredibilmente depravati da parte del clero cattolico, assistiti da una cultura di segretezza e cover-up da parte delle diocesi. Le vittime di New York hanno diritto di essere ascoltate e noi faremo il possibile, per quanto sta nei nostri poteri, per dar loro la giustizia che meritano", ha detto la Attorney General.

