15 aprile 2018 20.35

Peggiorano le condizioni di salute dell'ex first lady americana, Barbara Bush, che ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia Bush.

"Silver fox", come era soprannominata dai figli, 92 anni, da oltre un anno combatte una malattia ai polmoni e con diversi problemi cardiaci, tanto da essere stata ricoverata più volte. Stavolta però, l'ex first lady avrebbe deciso di restare nella sua residenza di Houston e di non rientrare in ospedale.

L'ex first lady, spiega ancora il portavoce di famiglia, è circondata in queste ore dai suoi cari ed è confortata dai tanti messaggi di affetto che sta ricevendo.

Barbara è sposata con l'ex presidente George H.Bush (93 anni) da 73 anni. È l'unica moglie vivente di un ex presidente Usa che allo stesso tempo è madre di un altro ex presidente, George W.Bush (71 anni).

