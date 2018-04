Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 20.36 20 aprile 2018 - 20:36

Per 25 anni sul punto di essere giustiziato per una colpa non commessa. Un detenuto della California, Vicente Benavides, 68 anni, è tornato libero dopo un quarto di secolo dopo che la Corte Suprema dello Stato ha stabilito che invece era innocente.

Benavides era stato condannato a morte nel 1993 perché giudicato colpevole di avere stuprato e ucciso la figlia di quasi due anni della fidanzata. Ma dopo una recente revisione dei fatti è stato stabilito che all'epoca fu presentata una falsa testimonianza medica.

Nell'autunno del 1991, Benavides stava facendo da baby-sitter alla piccola quando la perse di vista ed in seguito la ritrovò ferita. Lui e la donna portarono la bambina in ospedale dove morì una settimana dopo. L'autopsia rivelò che la piccola era stata violentata. In seguito alcuni medici ritrattarono quella testimonianza e un esperto affermò che con molta probabilità la piccola era stata in realtà investita da un'auto.

