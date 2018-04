Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 aprile 2018 - 08:52

Il neo segretario di Stato americano Mike Pompeo è giunto oggi a Riad, in Arabia Saudita, la prima tappa del tour in Medio Oriente che lo vedrà poi in Israele e Giordania.

La visita, la prima dalla sua conferma a capo del dipartimento di Stato, è occasione di colloqui a più livelli e precede di pochi giorni scadenze cruciali per gli equilibri della regione.

Il prossimo 12 maggio è la data fissata dal presidente Donald Trump per decidere come procedere circa l'accordo sul nucleare iraniano. Il 14 maggio è previsto il trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme.

