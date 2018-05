Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 maggio 2018 17.19 06 maggio 2018 - 17:19

La pornostar Stormy Daniels fa un'apparizione a sorpresa a "Saturday Night Live", lo show televisivo satirico sulla NBC in cui Alec Baldwin veste i panni di Donald Trump.

Lo sketch si apre con l'attore Ben Stiller che interpreta Michael Cohen, il legale del presidente nel mirino dell'Fbi. Cohen digita il numero diretto di Trump alla Casa Bianca: il presidente-Baldwin risponde. Ad ascoltare la telefonata, in cui si parla fra l'altro di ostruzione di giustizia, ci sono anche gli agenti dell'Fbi.

"Durante il colloquio telefonico si alternano i finti Mike Pence, Ivanka Trump interpretata da Scarlett Johanson, e Rudolph Giuliani. Poi il finto Trump chiede a Stiller-Cohen di chiamare Stormy Daniels per risolvere una volta per tutte il caso. Stiller-Cohen chiama e a rispondere è la vera Stormy Daniels.

"Come sei vestita?" le chiede Trump-Baldwin. "Che cosa posso fare per chiudere questo caso?" chiede ancora il presidente. Daniels sorridente risponde: "dimetterti. So che non credi al cambiamento climatico, ma una tempesta sta arrivando per te", aggiunge Stormy giocando con il suo nome d'arte. Stormy infatti significa "burrascoso".

