Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 21.48 15 maggio 2018 - 21:48

La First lady Melania Trump sta bene e si riposa

"La first lady è di buon umore e sta riposando": così la portavoce di Melania Trump, Stephanie Grisham, ha risposto ai giornalisti che le chiedevano informazioni sulle condizioni di salute della moglie del presidente americano Donald Trump, operata ieri ad un rene.

La portavoce ha ribadito come la first lady resterà ancora alcuni giorni ricoverata in ospedale.

Neuer Inhalt Horizontal Line