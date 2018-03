Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 marzo 2018 15.20

Il senatore repubblicano Jeff Flake non esclude la possibilità di sfidare il presidente Donald Trump alle elezioni del 2020.

In un'intervista alla Cnn, Flake mette anche in evidenza come un eventuale licenziamento del procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller rappresenti per molti in Congresso una ''linea rossa'' invalicabile, oltre la quale Trump non dovrebbe spingersi.

