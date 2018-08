Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 agosto 2018 21.30 09 agosto 2018 - 21:30

La prima donna alla guida del Border Patrol, l'agenzia che si occupa dei controlli ai confini degli Stati Uniti.

Carla Provost è stata nominata ufficialmente al comando dopo esserne stata responsabile ad interim negli ultimi 12 mesi: pur non trattandosi di una sorpresa la sua nomina è una 'rivoluzione' per il Border Patrol.

Provost è infatti la prima donna ad assumerne il comando nei suoi 94 anni di storia. A questo si aggiunge il fatto che le donne rappresentano solo il 5% dei dipendenti dell'agenzia e quindi la sua promozione è storica per le altre donne.

''Sono la prima a guidare'' il Border Patrol ''ma sono sicura che non sarò l'ultima'', ha detto Provost in un'intervista al New York Times impegnandosi a cercare di assumere un maggior numero di donne nell'agenzia. Il Border Patrol è stato di recente travolto dalle critiche per l'attuazione della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump ai confini che si è tradotta nella separazione di famiglie di immigrati. Provost difende l'agenzia e il suo operato: ''Nella mia esperienza so che se non ci sono conseguenze quando si viola la legge, allora si continuerà a violarla''.

Neuer Inhalt Horizontal Line