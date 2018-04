Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 aprile 2018 17.22 11 aprile 2018 - 17:22

"Lascerò senza alcun rimpianto": lo ha detto lo speaker repubblicano della Camera americana Paul Ryan, annunciando oggi in una conferenza stampa che non si ricandiderà alle prossime elezioni di midterm di novembre.

Ryan ha indicato i "motivi famigliari" come motivo principale per spiegare la sua decisione di lasciare a fine mandato, dopo 20 anni al Congresso, di cui tre alla guida della Camera. Ryan ha sostenuto di voler trascorrere più tempo con i tre figli, ora tutti teenager: "ho capito che se fossi rimasto per un altro mandato, i miei figli mi avrebbero conosciuto solo come un papà da weekend".

"Questo lavoro non dura per sempre", ha aggiunto, assicurando di aver dato tutto quello che aveva e dicendosi orgoglioso dei risultati raggiunti, in particolare della riforma fiscale, la più grande degli ultimi 36 anni.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.