Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 21.00 23 novembre 2018 - 21:00

La giustizia americana respinge la richiesta della fondazione Trump di archiviare l'azione legale avviata nei suoi confronti, e con la quale il presidente americano Donald Trump e i suoi figli sono accusati di aver usato inappropriatamente gli asset dell'associazione.

Il giudice Saliann Scarpulla ha stabilito che la causa può andare avanti.

L'azione legale è stata avviata dal procuratore di New York, Barbara Underwood, secondo la quale la fondazione veniva usata come un ''libretto degli assegni'' per le attività economiche e gli interessi politici di Trump.

