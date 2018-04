Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono circa 60 mila i docenti che oggi scendono in piazza per un maxi-sciopero in Arizona e Colorado.

Fino a 50 mila persone sono attese a Phoenix per marciare verso il Congresso statale, chiedendo un aumento del 20% dei salari e fondi per circa un miliardo di dollari in modo da portare i finanziamenti alla scuola ai livelli precedenti la Grande Recessione. Anche se il governatore repubblicano Doug Ducey ha detto di aver elaborato un piano per aumentare gli stipendi del 20% entro il 2020.

In Colorado, invece, circa 10 mila docenti manifestano a Denver, nonostante i legislatori statali abbiano già promesso di riportare il budget per l'istruzione al livello pre-recessione.

La protesta segue gli scioperi che si sono verificati nelle settimane scorse in West Virginia, Oklahoma e Kentucky.

