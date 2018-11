Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Uno scoiattolo ha causato una massiccia serie di interruzioni di corrente a nord di New York. Immagine d'archivio.

Uno scoiattolo ha causato una massiccia serie di interruzioni di corrente lasciando oltre 12 mila utenti al buio nel fine settimana a nord di New York.

Secondo la New York State Electric and Gas l'animale è riuscito a mettere fuori uso la linea elettrica per diverse ore a Alden, Marilla, Cheektowaga e Clarence, vicino a Buffalo.

Gli incidenti alle apparecchiature elettriche causati dagli scoiattoli sono frequenti negli Stati Uniti, e persino Wall Street è finita nel mirino. Nel 1987 uno scoiattolo ha messo ko il Nasdaq per 82 minuti, e un altro episodio simile è avvenuto, sempre al Nasdaq, nel 1994.

