Questo contenuto è stato pubblicato il 4 febbraio 2018 13.26 04 febbraio 2018 - 13:26

Un treno passeggeri delle linee AmTrak e un merci della compagnia Csx si sono scontrati nelle prime ore del mattino presso Cayce, in Carolina del Sud. Secondo Cnn e polizia, ci sono almeno due morti e 70 feriti, già trasportati negli ospedali di zona.

A bordo del treno passeggeri che viaggiava tra New York e Miami c'erano 139 viaggiatori e 8 membri del personale.

L'urto - le cui cause non sono ancora chiare - ha fatto deragliare "diverse carrozze" e la locomotiva, ha detto l'azienda. Dal treno ci sono state anche due diverse perdite di carburante, per migliaia di litri. Ma un funzionario locale ha detto che "al momento non ci sono pericoli per la salute pubblica".

La Csx e la National Transportation Safety Board (l'organismo che indaga sugli incidenti nei trasporti) hanno avviato un'inchiesta per capire cosa abbia causato l'incidente.

