Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 11.29 05 maggio 2018 - 11:29

Tre scosse di terremoto di magnitudo rispettivamente 5,4, 6,9 e 5,3 sono state registrate sull'isola delle Hawaii (Big Island) dove era stata ordinata l'evacuazione in seguito all'eruzione del vulcano Kilauea, iniziata nel tardo pomeriggio di giovedì.

Secondo le informazioni dell'Us Geological Survey, le scosse sono avvenute alle 11.32 (le 23.32 di ieri sera in Svizzera), 12.32 e 2.37. In tutto 1'700 persone sono interessate dall'ordine di evacuazione dall'area più vicina alla lava. Le autorità hanno messo in guardia i residenti contro il pericolo del gas solforico per gli anziani e le persone con problemi respiratori.

In particolare, la scossa di terremoto del 6.9 è la più forte mai registrata nell'arcipelago dal 1975 ad oggi. Non si hanno notizie di vittime.

Neuer Inhalt Horizontal Line