Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 20.12 16 agosto 2018 - 20:12

Un cavallo ha fatto causa al suo ex proprietario per abbandono.

La curiosa azione legale è stata presentata in Oregon a nome di Justice, (nome che per ironia della sorte significa giustizia) da parte dell'Animal Legal Defense Fund e in essa viene richiesto un risarcimento di 100 mila dollari in cure veterinarie.

Justice, il cui primo nome era Shadow, un quarter di otto anni, è stato trovato dal veterinario sottopeso di circa 150 chili, pieno di pidocchi, cicatrici e con i genitali congelati al punto da rischiare ancora adesso l'amputazione. Il cavallo, infatti, era stato lasciato fuori e malnutrito dal suo ex padrone, il quale si è già dichiarato colpevole di abbandono.

Per quanto assurda possa sembrare, la causa è un ennesimo tentativo di convincere i tribunali a riconoscere gli animali come querelanti nei casi di maltrattamento. In caso di vittoria, si tratterebbe di una decisione rivoluzionaria.

Neuer Inhalt Horizontal Line