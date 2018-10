Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 8.56 27 ottobre 2018 - 08:56

Il ministro della giustizia statunitense Jeff Sessions ha detto di non sapere perché i pacchi bomba siano stati spediti a democratici in vista e alla Cnn, ma ha ammesso che l'uomo arrestato in Florida "sembra essere di parte".

Dalla ricostruzione del suo profilo, anche sui social, emerge che era un ardente sostenitore del presidente Donald Trump e che aveva preso di mira molte delle persone destinatarie dei pacchi esplosivi.

Parlando con i giornalisti, l'inquilino della Casa Binaca ha detto di aver sentito che l'uomo arrestato in Florida per i pacchi bomba era uno dei suoi sostenitori ma non ha fatto commenti particolari. Sostiene di non avere nessuna colpa. "Io penso di aver abbassato i toni ma i media sono incredibilmente scorretti con me e contro i repubblicani", ha detto il presidente lasciando la Casa Bianca diretto nella Carolina del Nord per un comizio elettorale. "Non c'è nessuno da biasimare", ha aggiunto.

