29 luglio 2018 19.17

Il 57% degli americani boccia il presidente Donald Trump sulla politica commerciale.

Secondo un sondaggio di YouGov per Cbs, la maggioranza degli interpellati ritiene che le politiche messe in campo dal presidente sul commercio non sono adatte. Il 51% degli americani è convinto infatti che i dazi avranno un effetto negativo nel breve termine.

