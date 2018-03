Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 marzo 2018 - 18:50

Gli animali più letali negli Stati Uniti non sono serpenti o orsi ma cavalli e mucche. Lo afferma uno studio pubblicato da Wilderness and Environmental Medicine, secondo cui al secondo posto nella classifica ci sono gli insetti velenosi e al terzo i cani.

I ricercatori della Stanford University hanno analizzato i certificati di morte raccolti dal Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) che avevano come causa del decesso l'incontro con qualche animale tra il 2008 e il 2015, per un totale di 1610 eventi fatali.

Gli animali da fattoria sono risultati responsabili di 1,7 morti l'anno ogni 10 milioni di abitanti, vespe calabroni e api di 1,4 e i cani di 0,8. Per quanto riguarda killer più temuti, nel periodo di tempo considerato ci sono state 13 morti per squali e due per scorpioni.

La maggior parte delle morti è risultata tra gli over 65 e tra i maschi, mentre i cani sono risultati più pericolosi per i bambini sotto i quattro anni. Proprio su questi animali, sottolinea lo studio, dovrebbe concentrarsi la prevenzione.

"I bambini sotto i quattro anni sono a rischio - spiega al New York Times Jared Forrester, uno degli autori -. E usualmente sono i cani di famiglia, o comunque conosciuti, a uccidere. È compito dei professionisti della salute pubblica e dei genitori prevenire queste interazioni".

