Questo contenuto è stato pubblicato il 2 settembre 2018 20.06 02 settembre 2018 - 20:06

Una diocesi cattolica in Nebraska è al centro di un'ondata di nuove accuse per passati abusi sessuali e comportamenti inappropriati, nonostante i leader religiosi abbiano per anni insistito che non vi siano stati casi di condotta impropria.

Per questo non hanno partecipato alle verifiche annuali istituite dopo lo scandalo che ha investito la Chiesa di Boston nel 2002. Lo scrivono media Usa.

Alcuni critici ritengono adesso che la diocesi, quella di Lincoln, stia pagando il prezzo per la mancanza di trasparenza alla luce di nuovi scandali, con accuse che sono state avanzate nelle ultime settimane. La diocesi potrebbe cosi' diventare oggetto di un'inchiesta.

