Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 14.12 22 aprile 2018 - 14:12

Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in molto grave, a Nashville, nel Tennessee, in una sparatoria avvenuta a notte fonda in un locale della catena Waffle House.

Il killer, probabilmente una persona con problemi mentali, è stato disarmato da un cliente, ma è comunque riuscito a fuggire ed è ricercato dalla polizia, secondo quanto scrivono i media americani.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.