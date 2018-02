Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2018 7.16 15 febbraio 2018 - 07:16

Usa: sparatoria in Florida, le vittime sono una ventina

Sarebbe di 17 vittime il bilancio della strage avvenuta in un liceo di Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco con un fucile. Lo ha detto lo sceriffo della contea parlando con i giornalisti.

Dodici delle vittime - ha spiegato lo sceriffo - sono state uccise all'interno della scuola, tre all'esterno del fabbricato e due sono decedute in ospedale.

Il killer, che è un ex studente espulso dalla stessa scuola, ha sparato con un fucile d'assalto simile all'AR-15 e portava con sé diverse munizioni, ha reso noto la polizia.

