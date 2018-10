Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2018 15.51 28 ottobre 2018 - 15:51

Le 11 vittime della sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh sono otto uomini e tre donne. Lo rendono noto le autorità. Intanto il presidente americano Donald Trump ha ordinato di porre a mezz'asta le bandiere negli edifici federali.

Il killer, Robert Bowers, resta per ora in ospedale e dovrebbe comparire per la prima volta in tribunale domani alle 13.30 ora locale, indicano le autorità, sottolineando che non c'è nulla al momento che indichi la presenza di complici.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano