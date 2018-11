Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 novembre 2018 20.41 17 novembre 2018 - 20:41

Un treno è deragliato in Georgia e decine, da 15 a 30, dei suoi vagoni sono caduti da un ponte sulla highway 90. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti.

Quattro dei 30 vagoni trasportavano Gpl. Per ora non sono state riportate fuoriuscite ma le autorità stanno monitorando la qualità dell'aria.

Una cittadina di circa 500 abitanti che si trova nelle vicinanze è stata evacuata su ordine dei vigili del fuoco.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano