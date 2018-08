Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 20.17 24 agosto 2018 - 20:17

Il segretario di Stato USA Mike Pompeo non andrà in Corea del Nord

"Ho chiesto al segretario di Stato Mike Pompeo di non andare in Corea del Nord in questo momento perché ritengo che non ci siano sufficienti progressi in merito alla denuclearizzazione della penisola coreana". Lo twitta il presidente americano Donald Trump.

Trump lega la partita della Corea del Nord con quella degli scambi commerciali con la Cina. "Visto il nostro atteggiamento commerciale più duro con la Cina, non credo" che Pechino "ci stia aiutando nel processo di denuclearizzazione".

Il segretario Pompeo - scrive Trump nell'ultimo dei tre tweet per spiegare la sua richiesta al segretario di Stato di non andare a Pyongyang - andrà probabilmente in Corea del Nord "nel futuro a breve, probabilmente dopo che la nostra relazione commerciale con la Cina sarà risolta. Allo stesso tempo voglio mandare i più calorosi saluti al presidente Kim".

