Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 21.47 22 ottobre 2018 - 21:47

Ted Cruz? No, non è più 'Lyin'Ted', Ted il bugiardo, ma 'Beautiful Ted', meraviglioso Ted: parola di Donald Trump, che ha parlato con i giornalisti prima di volare in Texas.

Il suo atteso comizio a Houston è proprio per sostenere la candidatura alle elezioni di metà mandato del suo ex rivale alle primarie repubblicane del 2016. Primarie in cui lo scontro tra Trump e Cruz fu durissimo e senza peli sulla lingua, da entrambe le parti. Ma ora le cose sono cambiate e Cruz conta moltissimo sull'effetto Trump per vincere un seggio in Senato.

Il presidente americano ha quindi affermato di considerare "sopravvalutato" Beto O'Rourke, il giovane astro nascente del partito democratico che in Texas sfida Cruz e che in molti vedono candidato alla Casa Bianca nel 2020 contro il tycoon.

