Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 21.24 24 ottobre 2018 - 21:24

"Gli atti di violenza politica di qualsiasi genere non hanno alcun posto in questo Paese": lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump commentando alla Casa Bianca per la prima volta la serie di pacchi bomba recapitati ad esponenti dem e agli uffici della Cnn.

Trump ha assicurato che la sicurezza del Paese è la sua "priorità assoluta" e che è stato dispiegato il massimo sforzo del governo nell'indagine in corso sui pacchi bomba ad esponenti dem e agli uffici della Cnn. Il presidente ha auspicato che i responsabili siano assicurati alla giustizia.

"Siamo estremamente arrabbiati, sconvolti, scontenti di ciò di cui siamo stati testimoni oggi e andremo sino in fondo", ha aggiunto.

