Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 settembre 2018 9.03 04 settembre 2018 - 09:03

Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump al suo ministro della giustizia Jeff Sessions, reo di aver rinviato a giudizio due membri del Congresso vicini a Trump.

"Due indagini di vecchia data, dell'era Obama, di due membro del Congresso molto popolari vengono colpiti appena prima delle elezioni di metà mandato dal Dipartimento di giustizia di Jeff Sessions", scrive il presidente Usa su Twitter. "Due facili vincitori messi ora in discussione perchè non c'è abbastanza tempo. Bel lavoro Jeff...", conclude ironico Trump.

Molti negli ultimi mesi gli attacchi del tycoon a Sessions, a cui non ha mai perdonato il passo indietro sul fronte del Russiagate consegnando le indagini in mano al procuratore speciale Robert Mueller. Da mesi Sessions è in bilico, ritenuto da molti la prossima testa del governo Trump destinata a cadere.

Neuer Inhalt Horizontal Line