Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 7.33 18 aprile 2018 - 07:33

C'è un nuovo caso che potrebbe aprirsi nell'amministrazione Trump: quello dell'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, che domenica scorsa aveva preannunciato per il giorno dopo nuove sanzioni contro la Russia che invece sono state bloccate dal presidente Donald Trump.

"È andata fuori strada, ha avuto un momento di confusione", ha commentato il consigliere economico della casa Bianca Larry Kudlow, riflettendo - riportano diversi media - lo stato d'animo del presidente che ha mandato avanti più di un suo uomo per criticare la fuga in avanti del 'falco' Haley.

Secca però la risposta di quest'ultima: "Con tutto il rispetto, non sono io ad essere confusa", ha replicato con una breve dichiarazione rilasciata alla Cnn.

Non è la prima volta che Trump non nasconde la sua irritazione per l'ambasciatrice all'Onu, che pure è una delle figure più fidate della sua amministrazione. L'ultimo episodio quando Haley settimane fa espresse solidarietà per le donne che denunciano di essere state molestate dal tycoon: "Devono essere ascoltate come tutte le altre", disse la diplomatica.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.