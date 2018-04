Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Alla fine degli anni '90, dopo due devastanti incendi in abitazioni residenziali a New York, Donald Trump si unì ad altri costruttori per bloccare una proposta di legge che avrebbe reso obbligatori gli "sprinklers", dispositivi anti-incendio montati nel soffitto.

Le opinioni del presidente sono tornate di attualità dopo l'incendio del fine settimana alla Trump Tower che è costato la vita a uno dei suoi inquilini, il mercante d'arte in bancarotta Todd Brassner.

In seguito al dibattito di allora, gli "sprinklers" non furono istallati nel grattacielo simbolo del personaggio Trump, così come in altri edifici residenziali costruiti prima del 1999. "I piani alti, che sono tutti abitazioni, non hanno questo dispositivo", ha confermato il Commissario ai vigili del fuoco Dan Nigro, precisando che il grattacielo in sé "ha resistito bene al fuoco". La Trump Tower è stata costruita nel 1983.

