Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 16.32 28 febbraio 2018 - 16:32

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare Jeff Sessions, ministro della Giustizia da lui nominato e suo sostenitore della prima ora, criticandone l'operato, per aver affidato un'inchiesta a un uomo scelto da Barack Obama.

In particolare, in un tweet, Trump definisce "Vergognoso!" quanto deciso da Sessions circa l'inchiesta su un potenziale abuso di una legge sul programma di sorveglianza di intelligence su stranieri, affidandola all'Ispettore Generale.

Scelta che Trump contesta, sottolineando che quest'ultimo non ha potere ed è già in ritardo con i report su Comey. Inoltre a suo dire l'inchiesta andrebbe per le lunghe e sarebbe nelle mani di un uomo di Obama: "Perché non usare gli avvocati del dipartimento di Giustizia?", si è chiesto il tycoon.

Neuer Inhalt Horizontal Line