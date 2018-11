Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 novembre 2018 - 20:03

'Sanctions are coming', le sanzioni sono in arrivo. Con un messaggio su Twitter a metà strada tra la finzione e la realtà Donald Trump si immagina una personaggio della serie televisiva 'Trono di Spade' per annunciare il ripristino di tutte le sanzioni contro l'Iran.

Nel tweet il presidente condivide una foto di stesso con il testo appunto 'le sanzioni sono in arrivo' e sotto la data 5 novembre usando lo stesso carattere di Trono di Spade.

La frase è un adattamento della citazione 'Winter is Coming' (l'inverno è in arrivo) usata nella serie per descrivere una stagione lunga e fredda senza una chiara fine. Il 5 novembre è la data in cui le sanzioni entreranno in vigore.

