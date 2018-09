Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 settembre 2018 19.50 10 settembre 2018 - 19:50

L'uragano Florence si sta rapidamente intensificando nel suo percorso verso la costa orientale degli Stati Uniti.

Secondo il National Hurricane Center si è già rafforzato a categoria 4 con venti a 209 km orari e potrebbe guadagnare nuovamente potenza prima di raggiungere la East Coast.

Gli esperti ritengono che l'uragano potrebbe toccare terra tra la parte settentrionale della South Carolina e Outer Banks in North Carolina. Per precauzione le autorità della North Carolina hanno dato ordine di evacuazione obbligatoria per la Dare County e Hatteras Island. "C'è un rischio crescente di minacce per la vita a causa di Florence", ha fatto sapere il National Hurricane Center.

