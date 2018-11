Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Mira Ricardel, la vice consigliera alla sicurezza nazionale criticata da Melania Trump, lascia la Casa Bianca ma resta all'interno dell'amministrazione, per la quale ricoprirà un nuovo ruolo. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders.

La vice di John Bolton è finita nelle ultime ore nel mirino della First Lady che in una inconsueta mossa pubblica ne ha chiesto la testa: "non merita più l'onore di servire in questa Casa Bianca" ha detto Melania Trump.

Le dichiarazioni della moglie avrebbero parecchio irritato il presidente Donald Trump. "E' arrabbiato con tutti" e furioso con la First Lady che ha chiesto pubblicamente a sua insaputa la testa di Mira Ricardel, hanno indicato alcuni dei suoi collaboratori.

Secondo quanto riportato dalla Cnn citando alcune fonti, Trump sarebbe "isolato" alla Casa Bianca e arrabbiato per la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato.

