Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2018 19.16 23 agosto 2018 - 19:16

Vive in una casa da 167'000 dollari (166'000 franchi) costruita da lui stesso nel 1961, fa shopping al discount e cena con gli amici su piatti di plastica. È la vita tutt'altro che presidenziale di Jimmy Carter, alla Casa Bianca dal 1977 al 1981.

Lo si legge in un profilo del Washington Post (Wp). Carter, 94 anni, democratico, vive nella campagna della Georgia con la moglie Rosalynn, 91 anni e sposata 72 anni fa. Il Wp sottolinea che la vita frugale dell'ex presidente è in netto contrasto con quella dei suoi successori, i quali hanno lasciato la Casa Bianca trovando un'altra forma di potere, la ricchezza. Anche per coloro che non hanno iniziato da ricchi, come Bill Clinton o Barack Obama, la postpresidenza ha significato guadagni di milioni di dollari nel settore privato.

Secondo quanto detto dallo stesso Carter, la decisione di non tenere discorsi o di far parte di consigli di amministrazione di aziende è stata dettata dal fatto di non voler capitalizzare a livello economico il suo mandato presidenziale. "Non ci vedo niente di male - ha spiegato - non biasimo gli altri, è solo che essere ricco non è mai stata una mia ambizione".

