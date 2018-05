Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 7.05 07 maggio 2018 - 07:05

Non dormono insieme, non mangiano insieme: fra Donald Trump e Melania è come se ci fosse un muro. A ricostruire le vite separate del presidente americano e della First Lady è il Washington Post.

Il giornale cita alcune fonti, secondo le quali la coppia presidenziale si evita anche durante il tempo libero.

A Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno, Trump gioca a golf e cena con politici e uomini d'affari, mentre Melania si mantiene ben lontana dai riflettori. E la distanza fra i due è aumentata con la scandalo della porno star Stormy Daniels e della coniglietta di Playboy Karen McDougal.

Lo staff di Melania smentisce le ricostruzioni, mettendo in evidenza come gli stili di vita diversi sono legati al fatto che la First lady è concentrata a fare la mamma e la First Lady, "tutto il resto sono sciocchezze".

