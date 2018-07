Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 luglio 2018

Le autorità degli Usa monitorano segretamente da anni i passeggeri aerei statunitensi e riportano eventuali comportamenti sospetti durante i voli, anche se gli individui non hanno alcuno legame con il terrorismo.

Lo riporta il Washington Post, sottolineando che il monitoraggio avviene in base al programma Quiet Skies con il quale gli sceriffi dei cieli identificano i passeggeri sospetti per i voli precedentemente effettuati o altri fattori. L'iniziativa solleva nuovi dubbi - afferma il Washington Post - sulla tutela della sfera privata degli americani che viaggiano.

''Non siamo diversi dal poliziotto all'angolo, che è piazzato in un determinato posto in seguito alla crescente possibilità che qualcosa possa accadere'', spiega la Transportation Security Administration.

